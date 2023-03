(Di sabato 25 marzo 2023) Eldedica un articolo a Peccodel mondo uscente della Moto Gp che in questo week-end riparte per la nuova stagione. E l’articolo comincia con, con il gossip sulla sua presunta maternità sulla stampa italiana. Finché un giorno lassa smentì tutto e in un’intervista a Repubblica raccontò di una sua vacanza alle Maldive dove incontrò un atleta italiano che non, lui e la moglie. I quattro si piacquero e si frequentarono. “Chi era quello sportivo?”, si chiede retoricamente il quotidiano spagnolo. Era Peccoil primoitaliano in MotoGP dopo Valentino Rossi, leader dell’italianissima Ducati. Pecco, un personaggio secondario nella storia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Bagnaia campione troppo timido e corretto, Federica Pellegrini neanche lo conosceva (El Mundo) Il quotidiano spagn… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito… - MAURO72016404 : RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà… - morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà… - nobile34558608 : RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà… -

Iliridato Francesco, indietro nei primi giri, ha chiuso con il terzo tempo. 'Non è stata un turno facile. Quando ho messo la seconda gomma soffice hanno dato bandiera rossa e la ...Con lui in prima fila ci sarà ildel mondo in carica Francesco(Ducati) e Jorge Martin (Ducati Pramac ). Sesto tempo per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre il vice ...... che stavolta ha approfittato del traino involontario di Enea Bastianini per beffare proprio il compagno di box della Bestia, ildel mondo in carica, Pecco. Il centauro di Chivasso ...

Tutti contro Bagnaia, il paradosso della MotoGp: una griglia di campioni e il rischio di sembrare un… Il Fatto Quotidiano

Lo spagnolo inizia alla grande il suo 2023, conquistando la prima Pole Position della stagione. Niente può il Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia, contro la strategia del numero 93, cinico nel ...In archivio anche la prima qualifica stagionale, valevole per il Grande Prémio TISSOT de Portugal che vede (a sorpresa) Marc Marquez (Repsol Honda ...