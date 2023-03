Baccini: “Nasce a Fiumicino il manifesto per la sostenibilità e la salute per una città nuova” (Di sabato 25 marzo 2023) Fiumicino – Nasce a Fiumicino il manifesto per la sostenibilità e la salute per una città nuova. Promotore dell’iniziativa il candidato sindaco per il centrodestra Mario Baccini, che in una sala gremita dell’Hotel Isola Sacra ha presentato i 10 punti programmatici del manifesto dibattendone con il senatore Mario Occhiuto, il professor Roberto Tasciotti, Claudio Pellegrini, e Alessandro Pepe. Ciascuno di loro ha portato delle testimonianze attive sulle nuove potenzialità del Comune e sugli interventi da praticare per la sostenibilità ambientale di luoghi e comportamenti. All’ordine del giorno i temi riguardanti strutture, infrastrutture, sport, giovani, mobilità, riciclo, rifiuti, produttività e eticità ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023)ilper lae laper una. Promotore dell’iniziativa il candidato sindaco per il centrodestra Mario, che in una sala gremita dell’Hotel Isola Sacra ha presentato i 10 punti programmatici deldibattendone con il senatore Mario Occhiuto, il professor Roberto Tasciotti, Claudio Pellegrini, e Alessandro Pepe. Ciascuno di loro ha portato delle testimonianze attive sulle nuove potenzialità del Comune e sugli interventi da praticare per laambientale di luoghi e comportamenti. All’ordine del giorno i temi riguardanti strutture, infrastrutture, sport, giovani, mobilità, riciclo, rifiuti, produttività e eticità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Baccini: “Nasce a Fiumicino il manifesto per la sostenibilità e la salute per una città nuova” - angelo_perfetti : Baccini: “Nasce a Fiumicino il manifesto per la sostenibilità e la salute per una città nuova”… -

Concerto di Sergio Caputo Trio a Tolentino Nel 2017 nasce una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l'album di inediti Chewing gum Blues. Tra le sue molte esibizioni live pubblica l'album Oggetti smarriti, un ... Sergio Caputo al Politeama, è già sold out Nel 2017 nasce una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l'album di inediti Chewing gum Blues. Tra le sue molte esibizioni live pubblica l'album Oggetti smarriti, un ... "Davanti a un film", il tour di Marco Massa fa tappa a Pesaro Il cantautore MARCO MASSA nasce a Milano il 5 marzo 1963. Nel 1997 pubblica il suo primo EP, "Come ... registrato presso il Blue Note di Milano con ospiti quali Francesco Baccini, Renato Sellani, ... Nel 2017una collaborazione artistica con Francesco, col quale pubblica l'album di inediti Chewing gum Blues. Tra le sue molte esibizioni live pubblica l'album Oggetti smarriti, un ...Nel 2017una collaborazione artistica con Francesco, col quale pubblica l'album di inediti Chewing gum Blues. Tra le sue molte esibizioni live pubblica l'album Oggetti smarriti, un ...Il cantautore MARCO MASSAa Milano il 5 marzo 1963. Nel 1997 pubblica il suo primo EP, "Come ... registrato presso il Blue Note di Milano con ospiti quali Francesco, Renato Sellani, ... Amministrative 2023: Baccini: 'Nasce a Fiumicino il manifesto per la ... Fiumicino Online