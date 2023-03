"Avvelenata con metalli pesanti". La fine orribile di Elvira: chi era l'anti-Putin (Di sabato 25 marzo 2023) Elvira Vikhareva come Alexei Navalny e Alexanxdr Litvinenko. La dissidente russa è stata Avvelenata con sali di metalli pesanti. Lo ha rivelato l'agenzia russa Sota. La blogger contraria al regime del presidente Vladimir Putin ha cominciato ad accusare dolori allo stomaco, spasmi muscolari, svenimenti, perdita di capelli e aumento della frequenza cardiaca a fine novembre. Si è rivolta al medico e a febbraio il risultato delle analisi del sangue hanno confermato l'avvelenamento con sali di metalli pesanti. Nel suo sangue sono state trovate tracce di bicromato di potassio, sostanza cancerogena e altamente tossica. Vikhareva, 32 anni, originaria di Irkutsk, in Siberia, ha lavorato per un periodo in tv e si è laureata in ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023)Vikhareva come Alexei Navalny e Alexanxdr Litvinenko. La dissidente russa è statacon sali di. Lo ha rivelato l'agenzia russa Sota. La blogger contraria al regime del presidente Vladimirha cominciato ad accusare dolori allo stomaco, spasmi muscolari, svenimenti, perdita di capelli e aumento della frequenza cardiaca anovembre. Si è rivolta al medico e a febbraio il risultato delle analisi del sangue hanno confermato l'avvelenamento con sali di. Nel suo sangue sono state trovate tracce di bicromato di potassio, sostanza cancerogena e altamente tossica. Vikhareva, 32 anni, originaria di Irkutsk, in Siberia, ha lavorato per un periodo in tv e si è laureata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Giovane e disposta a tutto per combattere il regime di Putin. Sarebbe questo il motivo per il quale la 32enne Elvir… - RaiNews : In ospedale dissidente russa di 32 anni: è stata avvelenata con metalli pesanti. Il sito indipendente Meduza riferi… - HuffPostItalia : Giovane e anti-Putin. Un'altra oppositrice russa avvelenata con metalli pesanti - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Giovane e disposta a tutto per combattere il regime di Putin. Sarebbe questo il motivo per il quale la 32enne Elvira Vikh… - tempoweb : 'Avvelenata con metalli pesanti'. La fine orribile di #ElviraVikhareva Chi era l'anti #Putin #25marzo… -