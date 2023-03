Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : Auto: Ue, raggiunto l'accordo con Berlino sugli e-fuel - Europa - ANSA - News24_it : Auto: Ue, raggiunto l'accordo con Berlino sugli e-fuel - novasocialnews : Auto: Ue, raggiunto l'accordo con Berlino sugli e-fuel - COOPapERino21 : Auto, la Ue ha raggiunto un accordo con la Germania sugli e-fuels @sole24ore - BWhiteblack : RT @sole24ore: Auto, la Ue ha raggiunto un accordo con la Germania sugli e-fuels -

"Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e - fuel", i carburanti sintetici per le: lo annuncia su Twitter il commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili". . 25 ..."Abbiamoun accordo con la Germania sul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica, ndr) nelle. Ora lavoreremo per introdurre standard di emissioni di Co2 nelle ...... la concessionaria diJDM che ha preparato e fornito leper tutti e 5 i film di Fast and ... Dovevo fare 12 anni quando iniziai ad allenarmi, in 2 anni avevodegli ottimi risultati ...

Auto: Ue, raggiunto l'accordo con Berlino sugli e-fuel Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...“Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-fuels nelle automobili”. Lo ha annunciato su Twitter il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. “Lavoreremo ora ...