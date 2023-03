Auto, la Germania incassa l'accordo sugli efuel. Centrodestra all'attacco: "Intollerabile" (Di sabato 25 marzo 2023) La Germania incassa l'accordo sui carburanti sintetici e il Centrodestra torna a battere sul biofuel. Come annunciato dal vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, l'accordo fra il governo tedesco e l'esecutivo Ue è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione dal 2035 sul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica) nelle Auto. In sostanza, potranno essere registrati nuovi veicoli con motori a combustione interna anche dopo il 2035 se rispetteranno le norme sui combustibili a emissioni neutre. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che "il governo è determinato a proseguire nella strada del buonsenso: a tutela di posti di ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Lal'sui carburanti sintetici e iltorna a battere sul biofuel. Come annunciato dal vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, l'fra il governo tedesco e l'esecutivo Ue è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione dal 2035 sul futuro impiego degli(i carburanti di origine sintetica) nelle. In sostanza, potranno essere registrati nuovi veicoli con motori a combustione interna anche dopo il 2035 se rispetteranno le norme sui combustibili a emissioni neutre. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che "il governo è determinato a proseguire nella strada del buonsenso: a tutela di posti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Auto, intesa tra Germania e Commissione europea sulla deroga per i combustibili sintetici. Martedì nuovo voto al Co… - ultimora_pol : FLASH- Germania e Ue hanno trovato un accordo sullo stop alle auto a motore termico dal 2035 e sui biocarburanti: B… - elio_vito : Mentre l’isteria sovranista, i patriottici, la destra al governo in Italia, si occupa degli scaffali per la farina… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Auto inquinanti, la Germania annuncia l’accordo con l’Ue: esclusi dallo stop i motori a scoppio alimentati con e-fuel… - infoitinterno : Auto, accordo Ue-Germania: cosa sono gli e-fuel, come si producono -