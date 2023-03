Auto inquinanti, la Germania annuncia l’accordo con l’Ue: esclusi dallo stop i motori a scoppio alimentati con e-fuel (Di sabato 25 marzo 2023) Il Governo tedesco ha trovato un accordo con la Commissione Europea sulla fine delle immatricolazioni di nuove Auto a benzina e diesel dal 2035, lasciando aperta però la strada a veicoli con motori a scoppio che dopo tale data funzionino esclusivamente con propellenti CO2 neutrali. Lo hanno comunicato sia il Ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing (FDP) che il Vicecapo della Commissione Europea Frans Timmermans via Twitter. Timmermans ha dichiarato: “Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’impiego futuro dei carburanti sintetici sugli Autoveicoli” e Wissing gli ha fatto eco: “La strada è libera, l’Europa resta neutrale sulle tecnologie”. Nell’accordo di principio sullo stop ai motori a scoppio a benzina e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il Governo tedesco ha trovato un accordo con la Commissione Europea sulla fine delle immatricolazioni di nuovea benzina e diesel dal 2035, lasciando aperta però la strada a veicoli conche dopo tale data funzioninovamente con propellenti CO2 neutrali. Lo hanno comunicato sia il Ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing (FDP) che il Vicecapo della Commissione Europea Frans Timmermans via Twitter. Timmermans ha dichiarato: “Abbiamo trovato un accordo con lasull’impiego futuro dei carburanti sintetici sugliveicoli” e Wissing gli ha fatto eco: “La strada è libera, l’Europa resta neutrale sulle tecnologie”. Neldi principio sulloaia benzina e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eflatmajor73 : @Bi_AL_tp Eccome. Hai letto dell’accordo di oggi sulle auto inquinanti ?!? Ue Germania. Italia manco cagata per dire elegantemente - rep_milano : Salvini attacca Sala sullo stop alle auto inquinanti: 'Un po' di green va bene, ma non ideologico come il suo' - Open_gol : La riforma dovrebbe ricevere il via libera definitivo al Consiglio Ue di martedì - Emanuele676 : @KeyshonIMP @theflex96 @ultimora_pol 50 anni per non vendere più auto inquinanti ?????? - fisco24_info : Auto, la Ue ha raggiunto un accordo con la Germania sugli e-fuels: L'annuncio su Twitter del vicepresidente della C… -