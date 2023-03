Auto inquinanti, Italia a mani vuote sui biocarburanti. Meloni fa buon viso ma FI la smaschera: “Accordo Berlino-Ue intollerabile” (Di sabato 25 marzo 2023) “La partita sui biocarburanti non è affatto persa”, ha detto venerdì Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Intanto abbiamo vinto la battaglia sulla neutralità tecnologica, che è la condizione per riconoscere i biocarburanti”. Di certo però c’è che 24 ore dopo Berlino porta a casa l’Accordo a cui puntava quando ha fermato l’iter di approvazione del regolamento europeo sullo stop alle Auto inquinanti dal 2035: ci sarà un esplicito via libera ai carburanti sintetici (e-fuel). I veicoli alimentati con combustibili ottenuti con processi alimentati da fonti rinnovabili e combinando idrogeno e monossido di carbonio, che viene così sottratto all’atmosfera, continueranno a poter essere immatricolati anche dopo quella data. Nulla di fatto invece per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “La partita suinon è affatto persa”, ha detto venerdì Giorgiaal termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Intanto abbiamo vinto la battaglia sulla neutralità tecnologica, che è la condizione per riconoscere i”. Di certo però c’è che 24 ore dopoporta a casa l’a cui puntava quando ha fermato l’iter di approvazione del regolamento europeo sullo stop alledal 2035: ci sarà un esplicito via libera ai carburanti sintetici (e-fuel). I veicoli alimentati con combustibili ottenuti con processi alimentati da fonti rinnovabili e combinando idrogeno e monossido di carbonio, che viene così sottratto all’atmosfera, continueranno a poter essere immatricolati anche dopo quella data. Nulla di fatto invece per i ...

