Auto in fiamme, paura nella notte a Volturara Irpina: danni per un edificio (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in un duplice intervento che ha riguardato veicoli in fiamme. Il primo si è verificato subito dopo le ore 02'00 a Volturara Irpina in via Alessandro Di Meo, e ha visto coinvolta un'Autovettura in sosta in un vicolo e danneggiata un'altra parcheggiata nei pressi. Le fiamme che hanno avvolto l'Auto sono state spente dalla squadra del distaccamento di Montella, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area. Si sono registrati danni alla facciata e agli infissi dell'edificio limitrofo, ma nessuna conseguenza a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

