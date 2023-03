Auto elettriche, l’accordo tra Germania e Ue apre agli e-fuel: cosa significa per l’Italia Cosa sono gli e-fuel?E quali sono i vantaggi? (Di sabato 25 marzo 2023) l’accordo prevede una deroga per i carburanti sintetici rispetto allo stop alla vendita delle Auto con motori termici dal 2035. La Commissione non ha quindi preso in considerazione la deroga per i biocarburanti come chiesto dal governo italiano Leggi su corriere (Di sabato 25 marzo 2023)prevede una deroga per i carburanti sintetici rispetto allo stop alla vendita dellecon motori termici dal 2035. La Commissione non ha quindi preso in considerazione la deroga per i biocarburanti come chiesto dal governo italiano

