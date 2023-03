Auto benzina e diesel oltre il 2035, c’è l’accordo Germania-Ue (Di sabato 25 marzo 2023) BRUXELLES – Un accordo fra la Germania e la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a benzina e diesel dal 2035. Lo ha annunciato il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans. “Abbiamo raggiunto un accordo con la Germania sul futuro impiego degli efuel (i carburanti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sì allo stop ai motori benzina e diesel nel 2035 Italiani sul podio del risparmio, ma vincono gli spagnoli Sostenibilità sempre più centrale per il mondo delle cooperative Vendite Auto elettriche nel 2022: +28% in Ue, Italia in calo Dal Cdm via libera al decreto sulla ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 marzo 2023) BRUXELLES – Un accordo fra lae la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori adal. Lo ha annunciato il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans. “Abbiamo raggiunto un accordo con lasul futuro impiego degli efuel (i carburanti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sì allo stop ai motorinelItaliani sul podio del risparmio, ma vincono gli spagnoli Sostenibilità sempre più centrale per il mondo delle cooperative Venditeelettriche nel 2022: +28% in Ue, Italia in calo Dal Cdm via libera al decreto sulla ...

