Auto, accordo 2035: e-fuel e biocarburanti, cosa dice l’Italia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – L’accordo tra Ue e Germania per prorogare oltre il 2035 la registrazione di nuovi veicoli con motori a combustione interna non contempla i biocarburanti, a giudicare dalle parole del vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans, che ha fatto riferimento solo al “futuro impiego degli e-fuel”. I biocarburanti almeno per ora non sono considerati. A differenza degli e-fuel, i biocarburanti sono prodotti diesel realizzati con gli scarti di vegetali (colza, soia, mais) che non sono indicati per l’uso alimentare. I biocarburanti ottenuti alla fine del processo sono il bioetanolo, realizzato attraverso fermentazione, e il biodiesel, che richiede passaggi chimici e che viene sottoposto ad un procedimento di raffinazione. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – L’tra Ue e Germania per prorogare oltre illa registrazione di nuovi veicoli con motori a combustione interna non contempla i, a giudicare dalle parole del vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans, che ha fatto riferimento solo al “futuro impiego degli e-”. Ialmeno per ora non sono considerati. A differenza degli e-, isono prodotti diesel realizzati con gli scarti di vegetali (colza, soia, mais) che non sono indicati per l’uso alimentare. Iottenuti alla fine del processo sono il bioetanolo, realizzato attraverso fermentazione, e il biodiesel, che richiede passaggi chimici e che viene sottoposto ad un procedimento di raffinazione. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : FLASH- Germania e Ue hanno trovato un accordo sullo stop alle auto a motore termico dal 2035 e sui biocarburanti: B… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel', i carburanti sintetici per le auto: lo a… - repubblica : Auto, accordo tra Germania e Bruxelles: via libera agli e-fuel per il dopo 2035. Sopravvive il motore termico. Ital… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: 'Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel', i carburanti sintetici per le auto: lo annunci… - fed851 : @GiorgiaMeloni ma non avevamo la strada spianata su tutto? -