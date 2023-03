(Di sabato 25 marzo 2023) Intervistato nel ritiro della Norvegia da TV2, Fredrik, centrocampista del Benfica, ha parlato delle possibilità della squadra portoghese di vincere la. Anche in vista del quarto di finale contro. LATO– Non ha dubbi Fredrik, che nutre buone speranze per la vittoria della. Dove, ai quarti di finale, il suo Benfica incontrerà. Queste le parole a riguardo: «a vincere, anche se è molto difficile. Ma penso che siamo finiti nella parte buona del. Il Benfica è un grande club e stiamo facendo una grande stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Aursnes sfida l'Inter: «Champions League, possiamo farcela. Tabellone buono» - -

... davanti al suo posto potrebbe esserci Sorloth insieme a Odegaard e. Per i bookmaker, l'... Lapiù recente si è giocata nel 2019 durante i gironi di qualificazione allo scorso Europeo: 1 - ...Tra le cessioni più eclatanti ci sono quelle di Sinisterra (Leeds), Senesi (Bournemouth), Malacia (Manchester United) e(Benfica). Sono arrivati Hancko difensore centrale dallo Sparta Praga, ...I biancorossi, forti del cospicuo vantaggio sul Porto in campionato, non sottovaluteranno la... Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo;, Florentino; João Mário, David Neres, ...

Aursnes sfida l’Inter: «Champions League, possiamo farcela. Tabellone buono» Inter-News.it

Il Benfica lancia la sfida all'Inter ma anche alle altre italiane Milan e Napoli (la vincente si sfiderà in semifinale) per la conquista della Champions. Fredrik Aursnes ci crede: "Possiamo vincerla".Le probabili formazioni di Spagna-Norvegia, match valido per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei del gruppo A ...