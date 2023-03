ATP Miami 2023, Jannik Sinner: “Esordio da 7, giocare contro Alcaraz mi rende migliore” (Di sabato 25 marzo 2023) Jannik Sinner ha iniziato col piede giusto la sua avventura all’ATP Masters 1000 di Miami, battendo nel suo incontro di primo turno il tennista serbo Laslo Djere col punteggio di 6-4, 6-2. Seppur trovandosi anche sotto di un break durante il corso del primo set, il tennista italiano ha gestito con grande calma il match, chiudendo alla fine in maniera agevole. Sinner ha poi parlato ai microfoni di Tennis Channel, giudicando la sua performance: “Mi do un 7 per la partita di oggi. Non era facile giocare con le condizioni del campo, c’era molto vento e da un lato avevi il sole negli occhi nel servire. Alla fine è stata un po’ una montagna russa nell’andamento della partita, ma sono contento di essere al secondo round”. L’altoatesino si è poi espresso sul rapido adattamento tra Indian Wells ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023)ha iniziato col piede giusto la sua avventura all’ATP Masters 1000 di, battendo nel suo indi primo turno il tennista serbo Laslo Djere col punteggio di 6-4, 6-2. Seppur trovandosi anche sotto di un break durante il corso del primo set, il tennista italiano ha gestito con grande calma il match, chiudendo alla fine in maniera agevole.ha poi parlato ai microfoni di Tennis Channel, giudicando la sua performance: “Mi do un 7 per la partita di oggi. Non era facilecon le condizioni del campo, c’era molto vento e da un lato avevi il sole negli occhi nel servire. Alla fine è stata un po’ una montagna russa nell’andamento della partita, ma sono contento di essere al secondo round”. L’altoatesino si è poi espresso sul rapido adattamento tra Indian Wells ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - infoitsport : LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : ATP Miami 2023, il programma di oggi: in campo Berrettini, Musetti e Sonego - infoitsport : Atp Miami - Carlos Alcaraz liquida Bagnis. Avanza Rublev, fuori Sakkari e Jabeur -