Atletica | Kimberly Garcia Leon polverizza il record della 35 km di marcia

Atletica, Kimberly Garcia firma il record del mondo della 35 km di marcia. Vittoria a Dudince OA Sport

La gara maschile è stata vinta dal messicano José Luis Doctor Morales (2h26:37), mentre tra le donne si è imposta la peruviana Kimberly Garcia che ha siglato il nuovo record del mondo (2h37:44), ...Trasferta a Dudince, in Slovacchia, per gli specialisti della 35 chilometri di marcia. Nella prima tappa Gold del circuito mondiale, il World Athletics Race Walking Tour, si migliorano due azzurri. Al ...