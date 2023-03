Atletica, caso Schwazer: archiviate indagini su manomissione provette (Di sabato 25 marzo 2023) Sembra chiudersi definitivamente il caso doping legato ad Alex Schwazer. La Procura di Bolzano ha infatti disposto l’archiviazione delle indagini sulla presunta manomissione delle provette contententi i campioni di urina e la produzione di prove false da parte di Wada e Iaaf ai danni dell’ormai ex marciatore azzurro, la cui squalifica scade nel 2024. A riferirlo è il Corriere della Sera. Restano comunque tanti dubbi su una vicenda mai chiarita del tutto, con il tribunale che nel febbraio 2021 aveva archiviato anche la posizione di Schwazer affermando che non c’era stato doping in occasione della positività del 2016. Nelle prossime settimane la vicenda troverà anche uno “sfogo” su Netflix, con la docu-serie in quattro puntate dal titolo “Il caso Alex ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Sembra chiudersi definitivamente ildoping legato ad Alex. La Procura di Bolzano ha infatti disposto l’archiviazione dellesulla presuntadellecontententi i campioni di urina e la produzione di prove false da parte di Wada e Iaaf ai danni dell’ormai ex marciatore azzurro, la cui squalifica scade nel 2024. A riferirlo è il Corriere della Sera. Restano comunque tanti dubbi su una vicenda mai chiarita del tutto, con il tribunale che nel febbraio 2021 aveva archiviato anche la posizione diaffermando che non c’era stato doping in occasione della positività del 2016. Nelle prossime settimane la vicenda troverà anche uno “sfogo” su Netflix, con la docu-serie in quattro puntate dal titolo “IlAlex ...

