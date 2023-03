Atelier Emé sogna la primavera con la nuova collezione Cerimonia (Di sabato 25 marzo 2023) Atelier Emé ha presentato la nuova collezione Cerimonia primavera/Estate 2023. Con tantissime influencer sedute in prima fila, la collezione ha portato in passerella romanticismo, eleganza e una palette perfetta per la bella stagione. Atelier Emé continua il suo sogno romantico e propone una nuova collezione Cerimonia per la primavera/Estate 2023, presentata in esclusiva in passerella. Lo show è stato allestito per la prima volta all’interno del nuovo Atelier Emé Milano in via Watt e, per l’occasione, ha coinvolto tantissime modelle ed influencer, prima tra tutte Paola Turani. Atelier Emé. Crediti: Courtesy Press Office – VelvetMagAllestito come un vero e proprio ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023)Emé ha presentato la/Estate 2023. Con tantissime influencer sedute in prima fila, laha portato in passerella romanticismo, eleganza e una palette perfetta per la bella stagione.Emé continua il suo sogno romantico e propone unaper la/Estate 2023, presentata in esclusiva in passerella. Lo show è stato allestito per la prima volta all’interno del nuovoEmé Milano in via Watt e, per l’occasione, ha coinvolto tantissime modelle ed influencer, prima tra tutte Paola Turani.Emé. Crediti: Courtesy Press Office – VelvetMagAllestito come un vero e proprio ...

