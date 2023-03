(Di sabato 25 marzo 2023) "Una commissione permanente con esperti russi e americani, che possa lavorare in collaborazione con i leader cattolici e delle altre religioni, per cercare soluzioni utili ai governi che possiedono ...

... dalla diocesi di- Nocera - Gualdo e dalla città di. Nel corso dell'iniziativa, alla quale hanno presenziato il presidente del Comitato Giuseppe Rotunno, il vescovo diocesano monsignor ...è capitale della spiritualità e parla al mondo intero trasmettendo principi come pace e fraternità. Siamo orgogliosi dei tanti endorsement ricevuti, a cominciare dal comitato scientifico ...Arrivare a Perugia in treno è anche un modo per ammirare dal finestrino i borghi umbri come Spoleto, Trevi, Spello e, ma anche il lago Trasimeno. Dalla stazione di Perugia, il centro città si ...

Assisi si mobilita per il disarmo nucleare Agenzia ANSA

dalla diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla città di Assisi. Nel corso dell'iniziativa, alla quale hanno presenziato il presidente del Comitato Giuseppe Rotunno, il vescovo diocesano monsignor ...Saranno il sindaco di Stefania Proietti, l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci e il direttore artistico del progetto Joseph Grima a presentare alla giuria di esperti il dossier intitolato ...