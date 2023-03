Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 24 marzo 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 25 marzo 2023)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Vince la serata Felicissima Sera – All Inclusive su Canale5, con 2,8 milioni di spettatori. Ancora un leggero calo per Benedetta Primavera, che ne porta a casa poco meno di 2,5 milioni.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Benedetta Primavera ha totalizzato 2481 spettatori (15,78% di share); su Canale5 lo show Felicissima Sera – All Inclusive ha avuto 2794 spettatori (share 19,49%). Il film Homefront su Italia1 ha ottenuto 1157 spettatori (6,28%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 954 spettatori (4,76%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 758 (4,31%); ...