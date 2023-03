Artigiani si ‘arrendono’, Cgia: “In ultimi 10 anni perse 300mila unità” (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Gli Artigiani italiani si ‘arrendono’ tanto che negli ultimi 10 anni sono diminuiti di quasi 300mila unità. A rilevarlo è la Cgia che sottolinea: fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall’insufficiente ricambio generazionale, dalla contrazione del volume d’affari provocato dalla storica concorrenza della grande distribuzione e, da qualche anno, anche dal commercio elettronico, gli Artigiani stanno diminuendo in maniera spaventosa. Negli ultimi 10 anni, infatti, il numero dei titolari, dei soci e dei collaboratori Artigiani iscritti all’Inps è crollato di quasi 300mila unità, per la precisione 281.9251. E’ un’emorragia continua che sta ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Gliitaliani sitanto che negli10sono diminuiti di quasi. A rilevarlo è lache sottolinea: fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall’insufficiente ricambio generazionale, dalla contrazione del volume d’affari provocato dalla storica concorrenza della grande distribuzione e, da qualche anno, anche dal commercio elettronico, glistanno diminuendo in maniera spaventosa. Negli10, infatti, il numero dei titolari, dei soci e dei collaboratoriiscritti all’Inps è crollato di quasi, per la precisione 281.9251. E’ un’emorragia continua che sta ...

