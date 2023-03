Artigiani in via d'estinzione: quasi 300mila in meno, l'allarme della Cgia (Di sabato 25 marzo 2023) Centinaia di migliaia di Artigiani in meno negli ultimi anni, la crisi del settore è ampia e comprende un'enorme varietà di mestieri: ecco quali sono le figure più a rischio Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Centinaia di migliaia diinnegli ultimi anni, la crisi del settore è ampia e comprende un'enorme varietà di mestieri: ecco quali sono le figure più a rischio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Mentre la Nazionale è in cittá, #Napoli prosegue i preparativi. A via Duomo niente vernice e solo festoni sui pilas… - Giorgio_JD78 : ... e la mattina quando vi svegliate ricordatevi di ringraziare quei psicopatici schifosi del @pdnetwork In Italia… - Fagottosauro : RT @mirkocalemme: Mentre la Nazionale è in cittá, #Napoli prosegue i preparativi. A via Duomo niente vernice e solo festoni sui pilastri. A… - Fabio_Galletti : @lanaturafa @cesco_78 Esempio: una mazzetta costa 9,80€, prezzo esposto. Per la categoria 'pagantePOS', sono 9,80-… - nordest24 : Artigiani in via di estinzione a Nordest, persi oltre 4500 solo in Fvg -