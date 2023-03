Arriva dalla Toscana il miglior olio d’oliva d’Europa (Di sabato 25 marzo 2023) Viene prodotto sulla collina di Montenero d’Orcia (Gr), piccolo borgo alle pendici dell’Amiata, l’olio Delicate Maurino del Frantoio Franci che venerdì scorso si è aggiudicato il premio il Magnifico 2023. La rivelazione dell’anno Arriva dalla Croazia, il Mate Viola Tonda dell’azienda Orna D.o.o., mentre Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, è stato premiato come personaggio legato all’olio dell’anno. Le premiazioni si sono svolte venerdì 17 marzo 2023 presso la Cantina Antinori a San Casciano in Val di Pesa (Fi) a cura dell’associazione culturale Premio il Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award. Si tratta di un’associazione indipendente che vuole valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e che incorona da undici anni il miglior olio ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 marzo 2023) Viene prodotto sulla collina di Montenero d’Orcia (Gr), piccolo borgo alle pendici dell’Amiata, l’Delicate Maurino del Frantoio Franci che venerdì scorso si è aggiudicato il premio il Magnifico 2023. La rivelazione dell’annoCroazia, il Mate Viola Tonda dell’azienda Orna D.o.o., mentre Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, è stato premiato come personaggio legato all’dell’anno. Le premiazioni si sono svolte venerdì 17 marzo 2023 presso la Cantina Antinori a San Casciano in Val di Pesa (Fi) a cura dell’associazione culturale Premio il Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award. Si tratta di un’associazione indipendente che vuole valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e che incorona da undici anni il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giammarcosicuro : Un giorno a Markove, villaggio poco distante da Bakhmut, arriva un’anziano signore. Poco prima i militari lo hanno… - michele_geraci : Da incontro #Putin #Xi La #Cina sta comprando dalla #Russia petrolio ~pari in valore a quanto la Russia non ci ven… - ritagiuliani : RT @alicelabart: Varcano la soglia una decina di ragazzini, belli come il sole; intuisco alcune parole. Americani.Sui volti i sorrisi di ch… - infoitsport : Toro in Europa? Arriva un assist speciale dalla UEFA, Juventus indagata - Sas_AbThai : @krisbuz76 @valy_s L’ironia non arriva solo a chi ormai ha il cervello bruciato dalla tv occidentale e non pensa più senza aiutino -