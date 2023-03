Aronica: "Il Napoli per lo scudetto attende solo la matematica, in Champions.." (Di sabato 25 marzo 2023) Salvatore Aronica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista esclusiva a "TuttomercatoWeb.com" di seguito le sue parole: "Il Napoli in Champions contro un'italiana dovrebbe passare il turno ed arrivare in semifinale". "Per lo scudetto la squadra di Spalletti attende solo la matematica, ha tanti punti di vantaggio e la considero una faccenda archiviata. In Europa dovranno essere sfruttate le energie fisiche e nervose" Chi può essere l'uomo decisivo nei quarti di Champions?"Il Napoli ha un organico con 18 titolari, è difficile individuarne uno. Osimhen e Kvaratskhelia sono in palla e sono in grado di determinare più di altri, ma penso anche a Zielinski, Kim. Ce ne sono tanti che possono sbloccare la ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Salvatore, ex calciatore del, ha rilasciato un'intervista esclusiva a "TuttomercatoWeb.com" di seguito le sue parole: "Ilincontro un'italiana dovrebbe passare il turno ed arrivare in semifinale". "Per lola squadra di Spallettila, ha tanti punti di vantaggio e la considero una faccenda archiviata. In Europa dovranno essere sfruttate le energie fisiche e nervose" Chi può essere l'uomo decisivo nei quarti di?"Ilha un organico con 18 titolari, è difficile individuarne uno. Osimhen e Kvaratskhelia sono in palla e sono in grado di determinare più di altri, ma penso anche a Zielinski, Kim. Ce ne sono tanti che possono sbloccare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _thoorage : Fake non vedo Salvatore Aronica e Michu #Napoli - m_Teolly : @RandagioRN Non ha passato il turno, perse a Londra 4-1 dopo aver vinto a Napoli 3-1. C'era Lavezzi ed il mitico Aronica. - oikos_ange : Competizione che oramai è stata abolita 4°anno di presidenza per Adl che fa sognare tutti i tifosi Anno 08-09 il N… - Gennaro87141920 : RT @lucacerchione: Da oggi parte il mio umile contributo alla causa del glorioso quotidiano #IlRoma. A pagina 18 c’è una chiacchierata con… - LuiRispoli : RT @lucacerchione: Da oggi parte il mio umile contributo alla causa del glorioso quotidiano #IlRoma. A pagina 18 c’è una chiacchierata con… -