“Armi nucleari tattiche in Bielorussia” | Putin torna a minacciare l’Europa

(Di sabato 25 marzo 2023) “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito diin. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, avrebbero dispiegato lì gli arsenali”: il presidente russo Vladimir, citato dall’agenzia di stampa governativa Ria Novosti,. “La Russia – avverte lo zar – ha già consegnato allail sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare. Schiereremo anche 10 aerei in grado di trasportare”, ha poi aggiuntonell’intervista ai media russi. Nei piani del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi provocava l’escalation? #Ukraine… - Corriere : Putin: «Dispiegheremo armi nucleari e aerei in Bielorussia» - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorusssia, il 1 luglio finiremo di costruire il deposito'. Co… - fisco24_info : Ucraina-Russia, Putin: 'Armi nucleari tattiche in Bielorussia': (Adnkronos) - Per il leader del Cremlino è la reazi… - MoniShantiRani : RT @dottorbarbieri: ???????? #PUTIN: 'Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia.' -

"Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito ditattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start , avrebbero dispiegato lìtattiche", lo ha annunciato ..." Non stiamo trasferendo le nostretattiche alla Bielorussia, ma le schiereremo e addestreremo i militari, così come fanno gli Stati Uniti in Europa ". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin , intervistato dal ...Letattiche hanno un potenziale e una gittata inferiori rispetto a quelle strategiche, in modo da colpire obiettivi specifici sul campo, e sono trasportabili in modo più facile. Stando ad ...

(Adnkronos) - La Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, secondo cui si tratta di una risposta al Regno Unito per l'invio di proiettili ...Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che verranno dispiegate armi nucleari tattiche in Bielorussia e che la mossa ha a che fare anche con le forniture di armi all’uranio impoverito ...