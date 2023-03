Armi e droga nel vano ascensore, la scoperta a Scampia (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel vano ascensore di uno stabile di via Oliviero Zuccarini a Napoli gli agenti del commissariato Scampia hanno rinvenuto un fucile kalashnikov ak-47, una pistola semiautomatica calibro 9×21, 32 cartucce di vario calibro, una busta contenente circa 97 grammi di marijuana, due buste ed un involucro contenenti complessivamente circa 50 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione. Inoltre, i poliziotti, durante un controllo nel rione Don Guanella, hanno rinvenuto in un cespuglio una mitraglietta modello Mini-Uzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Neldi uno stabile di via Oliviero Zuccarini a Napoli gli agenti del commissariatohanno rinvenuto un fucile kalashnikov ak-47, una pistola semiautomatica calibro 9×21, 32 cartucce di vario calibro, una busta contenente circa 97 grammi di marijuana, due buste ed un involucro contenenti complessivamente circa 50 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione. Inoltre, i poliziotti, durante un controllo nel rione Don Guanella, hanno rinvenuto in un cespuglio una mitraglietta modello Mini-Uzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Non si fermano all’alt e scatta il folle inseguimento: ‘beccati’ avevano armi e droga - #fermano #all’alt #scatta… - CorriereCitta : Non si fermano all’alt e scatta il folle inseguimento: ‘beccati’, avevano armi e droga - FabyP_69 : RT @riccardoweiss: @Se23rex In nome della pace vendono armi in Colombia capitale della droga, in nome dell'umanità fanno business con i cla… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #25marzo Hanno tra i 23 e i 25 anni. Sono accusati di istigazione a delinquere, detenzione illecita di stupefacenti e po… - TgrRaiVeneto : #25marzo Hanno tra i 23 e i 25 anni. Sono accusati di istigazione a delinquere, detenzione illecita di stupefacent… -