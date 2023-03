Argento mondiale per Guignard-Fabbri nella danza (Di sabato 25 marzo 2023) SAITAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno vinto la medaglia d’Argento nella danza ai Mondiali di pattinaggio sul ghiaccio a Saitama (Giappone). La coppia azzurra, campione d’Europa in carica, è stata preceduta solo dagli statunitensi Madison Chock e Evan Bates, nuovi iridati, ma hanno superato i canadesi Piper Gilles-Paul Poirer, favoriti della vigilia, relegati al bronzo. La prestazione perfetta di Guignard-Fabbri nella Rhythm Dance, conclusa al secondo posto con tanto di primato personale, consentiva di coltivare concrete speranze di podio. Gli azzurri hanno completato l’opera nella danza libera, sfoderando una performance superlativa, che ha permesso loro di ottenere un grado di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) SAITAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Charlenee Marcohanno vinto la medaglia d’ai Mondiali di pattinaggio sul ghiaccio a Saitama (Giappone). La coppia azzurra, campione d’Europa in carica, è stata preceduta solo dagli statunitensi Madison Chock e Evan Bates, nuovi iridati, ma hanno superato i canadesi Piper Gilles-Paul Poirer, favoriti della vigilia, relegati al bronzo. La prestazione perfetta diRhythm Dance, conclusa al secondo posto con tanto di primato personale, consentiva di coltivare concrete speranze di podio. Gli azzurri hanno completato l’operalibera, sfoderando una performance superlativa, che ha permesso loro di ottenere un grado di ...

