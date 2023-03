Argentina | marcia a difesa della democrazia nel giorno del golpe del 1976

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia - transnazionale : Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia #spaziotransnazionale informa - notizienet : Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia - Associazioni e partiti hanno ricordato il 24 mar… - News24_it : Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia - novasocialnews : Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia -

...dei 40 anni dal ritorno della democrazia nel 1983 e con la conclusione del Forum mondiale dei diritti umani che si è tenuto nella capitalea partire dal 20 marzo. Al termine dellai ...Entrambe sono uscite a testa alta dai mondiali fermate proprio dall'che ha superato gli ... Il ruolino diinterno dei francesi è particolarmente a favore dei padroni di casa che su ...Cinquantamila persone ina Milano per la Giornata della Memoria e dell'Impegno: in testa al ... In concomitanza con la candidatura agli oscar del film '1985', parla Luis Moreno Ocampo, ...

Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia ... Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Le apparizioni del Pibe si moltiplicano. E il ct schiera un argentino contro gli inglesi nello stadio a lui dedicato ...