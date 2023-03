Ardea | danni nel centro diurno disabili ancora chiuso per 10mila euro | “Guasto alle tubazioni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 marzo 2023) Torniamo a parlare del caso delalla Nuova Florida ad. Dopo i nostri articoli pubblicati nei giorni scorsi sono emerse infatti alcune novità. Nel nostro servizio ci eravamo occupati del paradosso burocratico in cui era finita la struttura,chiusa nonostante una fine dei lavori risalante ormai quasi ad un anno fa e la successiva assegnazione al Consorzio Sociale di Pomezia eavvenuta nell’ottobre scorso. Ma, nonostante questo, il, evidentemente per lungaggini burocratiche,oggi non ha aperto: e adesso si scopre che nella struttura unha provocato un danno da ben. Il caso del...