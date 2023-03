Ardea, anziani e lavoranti occupano la RSA abusiva: giornalista minacciato di morte (Di sabato 25 marzo 2023) Ardea, tutto da rifare. Dopo che agenti di polizia, carabinieri dei Nas, agenti della polizia locale e personale dei servizi sociali avevano trascorso l’intera giornata di ieri a espletare le operazioni di sgombero della villetta di via Isernia al civico 36, in serata, non appena la proprietaria si è allontanata dalla casa gli anziani, insieme alle persone che lavorano nella struttura, sono rientrati, incuranti dell’ordinanza emanata dal sindaco. “Appena fatto uscire anche l’ultimo anziano – dichiara la signora Barbara, proprietaria dell’immobile – due di loro hanno tentato di entrare. I poliziotti hanno quindi chiesto cosa stavano facendo e loro hanno risposto che dovevano prendere i loro effetti personali. È stato spiegato che non era possibile farlo se non in mia presenza, allora li ho accompagnati dentro, ma – invece di prendere le loro cose – si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023), tutto da rifare. Dopo che agenti di polizia, carabinieri dei Nas, agenti della polizia locale e personale dei servizi sociali avevano trascorso l’intera giornata di ieri a espletare le operazioni di sgombero della villetta di via Isernia al civico 36, in serata, non appena la proprietaria si è allontanata dalla casa gli, insieme alle persone che lavorano nella struttura, sono rientrati, incuranti dell’ordinanza emanata dal sindaco. “Appena fatto uscire anche l’ultimo anziano – dichiara la signora Barbara, proprietaria dell’immobile – due di loro hanno tentato di entrare. I poliziotti hanno quindi chiesto cosa stavano facendo e loro hanno risposto che dovevano prendere i loro effetti personali. È stato spiegato che non era possibile farlo se non in mia presenza, allora li ho accompagnati dentro, ma – invece di prendere le loro cose – si ...

