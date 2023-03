Arbitri aggrediti, la Figc pronta a inasprire le pene (Di sabato 25 marzo 2023) I dati allarmanti della Federcalcio sulle aggressioni ai fischietti: 217 solo nella stagione in corso, la maggior parte delle vittime ha un'età compresa tra i 14 e i 18 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) I dati allarmanti della Federcalcio sulle aggressioni ai fischietti: 217 solo nella stagione in corso, la maggior parte delle vittime ha un'età compresa tra i 14 e i 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Luca Marelli, commentatore Dazn: «Arbitri aggrediti? È sempre successo, niente paura. Ma...» - FrancoScarsell2 : A Coverciano primo giorno per i convocati da Mancini in vista della prima sfida, giovedì 30 marzo,contro l'Inghilte… - sportli26181512 : Figc, due giovani arbitri aggrediti in campo ospiti in conferenza con Mancini: Andrea Arnone e David Bartolotta, du… -