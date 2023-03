Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Aprilia / Rapina e sequestro di persona al Golf Club, tre condanne - News_24it : APRILIA - Si è concluso con le condanne a 3 dei componenti della banda che a luglio 2020 aveva rapinato e sequestra… - Aprilia_News : ARMATO DI PISTOLA #RAPINA LA SALA SLOT, BOTTINO DI 50MILA EURO -

Una delle vittime, di nome Pasquale Fabrizio di 86 anni, è addirittura morto dopo laa causa ... (nata nel 1991), tutte residenti ad(Latina), hanno messo a segno nella Capitale in pochi ...Le accuse per le indagate sonoe lesioni aggravate, furto in abitazione e indebito utilizzo ...Valdarno in provincia di Arezzo e a Campobasso suocera e nuora sono entrambi residenti ad, ...Succede a Lavinio, frazione del comune di Anzio, dove l'uomo - un 57enne - è stato poi arrestato per. E' stato un militare in servizio presso il reparto territoriale di- nel ...

Rapina e sequestro di persona al Golf Club, tre condanne LatinaToday

APRILIA – Due donne sono state arrestate dalla compagnia dei Carabinieri di Roma Trastevere, coordinate dalla Procura di Roma, per l’accusa di aver commesso undici rapine in sei mesi nella città di Ro ...I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip del ...