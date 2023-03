Antonio Auriemma | il cacciatore di prime edizioni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 marzo 2023) Certe sere, periodicamente, due distinti signori di una certa età percorrevano a braccetto lento pede la Galleria Umberto I di Napoli; quello a sinistra, il segaligno, cappello e sciarpa in tutte le stagioni e un catalogo aperto fra le mani, s’arrestava ogni tanto per scandire un numero (“38! 120! 198!”); l’altro, di complessione gioviale e sguardo vispo, annuendo appuntava la cifra su un foglietto. Protagonisti del peripatetico rituale, che si ripeté per anni, l’avvocato Gerardo Marotta, fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e, decano dei librai napoletani. Varcata la soglia degli ottanta, donnon ha alcuna voglia di smettere benché, dopo la dipartita di Marotta, nessuno abbia condiviso con lui lettura altrettanto “lunga e dolce” di un catalogo, come Giuseppe Pontiggia auspicava ai ...