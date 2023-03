Antonella Fiordelisi condivide un tatuaggio a lei dedicato, ma è un fake (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la frase d'amore a Edoardo uguale a quella dedicata all'ex, Antonella Fiordelisi ha fatto un'altra gaffe social: un tatuaggio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la frase d'amore a Edoardo uguale a quella dedicata all'ex,ha fatto un'altra gaffe social: unL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PowerGloss1 : RT @lamejode: “Antonella qua” cit.?? @Anto_Fiordelisi doc te la ricordi quella notte dove l’avvocato contava le tabelline? #donnalisi #do… - luluemanu22 : RT @lamejode: “Antonella qua” cit.?? @Anto_Fiordelisi doc te la ricordi quella notte dove l’avvocato contava le tabelline? #donnalisi #do… - mamancoafacosi : RT @Anto71458221: E: “ L’evento che di fatto ha lanciato Antonella Fiordelisi nel mondo dello spettacolo fu la storia che ebbe con Edoardo… - aanna70199441 : #donnalisi #drojette grazie Antonella Fiordelisi, grazie Ancora Antonella Fiordelisi - miky_terr : RT @Ice_phoen1x: Oriana grande concorrente per le dinamiche ma che giochi la carta della solidarietà femminile, il no al body shaming per a… -