Angelo Duro SOLD OUT al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Di sabato 25 marzo 2023) Udine Angelo Duro con il suo Nuovo spettacolo "Sono cambiato", sta sbancando i botteghini dei teatri italiani e anche la data in programma domani sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è SOLD out già da tempo. Il suo essere scontroso e respingente, lo rende un personaggio unico. Esagerato, dissacrante e politicamente scorretto, Angelo Duro ha esordito in tv a Le Iene, poi i suoi video in rete lo hanno reso in pochi anni una delle più in?uenti personalità sui social e quando ha iniziato a portare i suoi monologhi nei principali teatri nazionali (e adesso anche internazionali) ha iniziato a collezionare da subito un esaurito dietro l'altro. Angelo Duro, con una ...

