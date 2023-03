Andrea Piazzolla: “Gina Lollobrigida mi ha fatto regali per 600mila euro” (Di sabato 25 marzo 2023) Andrea Piazzolla torna a parlare dei regali ricevuti da Gina Lollobrigida. L’ex assistente della diva, finito al centro di una vicenda giudiziaria con l’accusa di circonvenzione di incapace, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Gente”. Piazzolla ammette di avere ricevuto dall’attrice regali per un ammontare di circa 600 mila euro. Nel corso dell’intervista, l’ex factotum elenca i doni generosi ricevuti dalla Lollo e continua a respingere l’accusa di avere approfittato del rapporto con la diva venuta a mancare lo scorso 16 gennaio. Piazzolla dichiara di non aver mai tratto vantaggio dalla sua generosità sotto il profilo economico e di essere stato legato alla donna come un figlio. “Gina ha ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023)torna a parlare deiricevuti da. L’ex assistente della diva, finito al centro di una vicenda giudiziaria con l’accusa di circonvenzione di incapace, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Gente”.ammette di avere ricevuto dall’attriceper un ammontare di circa 600 mila. Nel corso dell’intervista, l’ex factotum elenca i doni generosi ricevuti dalla Lollo e continua a respingere l’accusa di avere approfittato del rapporto con la diva venuta a mancare lo scorso 16 gennaio.dichiara di non aver mai tratto vantaggio dalla sua generosità sotto il profilo economico e di essere stato legato alla donna come un figlio. “ha ...

