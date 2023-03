Andorra vs Romania – ultime notizie e possibili formazioni

(Di sabato 25 marzo 2023) Con 101 posizioni che li separano nella classifica mondiale della FIFA,ospita lanella prima battaglia delle qualificazioni a Euro 2024 sabato 25 marzo sera all’Estadi Nacional. Anche Svizzera, Israele, Kosovo e Bielorussia fanno parte dell’intrigante Gruppo I, anche se non ci si aspetta che i padroni di casa di questo fine settimana sconvolgano il carro delle mele. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSenza dubbio ancora in attesa della loro prima apparizione in un torneo importante, l’ha goduto di una campagna di Nations League solida ma non spettacolare l’anno scorso, riuscendo finalmente a decollare dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deepnightpress : Raddoppio Qualificazioni Euro 2024 con Andorra Vs Romania e Armenia vs Turchia 25-03-23 #EURO2024Qualifiers #soccer… - notiziasportiva : ?????????? La corsa per le qualificazioni ad Euro 2024 è appena iniziata! ?? Quali saranno le ambizioni delle due naziona… - Fantacalciok : Andorra – Romania: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : Andorra-Romania, il pronostico per Euro2024: ospiti favoriti, combo 2+Over 3.5 -

Su Diretta Gol si potranno seguire le altre gare valide per le qualificazioni:e Croazia - Galles. Si gioca la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C . In attesa del big ...In questo gruppo ci sono ancheche si affrontano in serata. Il quinto Paese UEFA più piccolo per abitanti ha ottenuto una dozzina di successi nella sua storia ma nelle ultime 7 ...... Scozia - Cipro (15:00), Spagna - Norvegia Gruppo D : Armenia - Turchia (18:00), Croazia - Galles Gruppo I : Bielorussia - Svizzera (18:00),, Israele - Kosovo (18:00) Calcio d'...

Andorra – Romania: diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine

La partita Andorra - Romania del 25 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata della qualificazione a Euro 2024 ...Andorra-Romania, il pronostico del match valido per la 1° giornata del Gruppo I di Euro2024: ospiti favoriti, combo 2+Over 3.5 ...