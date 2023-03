Ancora sbarchi a Lampedusa: 2mila migranti sull’isola in appena 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) Lampedusa – Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltre 2mila persone. L’ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli sbarchi. Sono oltre 1.800 i migranti ospiti dell’hotspot. Solo nelle ultime ore sono arrivate oltre cento persone. La Gdf ha fermato una decina di migranti lungo la strada di Ponente e bloccato altre 41 persone. sull’isola dei conigli i carabinieri hanno fermato più di 40 migranti. Nave Emergency salva 78 persone in mare Nelle prime ore di oggi la nave Life Support di Emergency ha tratto in salvo 78 persone in acque internazionali della zona Sar maltese che navigavano su un gommone di circa ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023)– Non si fermano glidi, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltrepersone. L’ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli. Sono oltre 1.800 iospiti dell’hotspot. Solo nelle ultime ore sono arrivate oltre cento persone. La Gdf ha fermato una decina dilungo la strada di Ponente e bloccato altre 41 persone.dei conigli i carabinieri hanno fermato più di 40. Nave Emergency salva 78 persone in mare Nelle prime ore di oggi la nave Life Support di Emergency ha tratto in salvo 78 persone in acque internazionali della zona Sar maltese che navigavano su un gommone di circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, altri 267 approdati in nottata. In 24 ore arrivati in duemila. Alcune perso… - Adnkronos : Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 2mila in 24 ore . #Adnkronos - Alex465251203 : Continui sbarchi di #migranti. Se in futuro si studierà ancora la Storia,questi che stiamo vivendo verranno ricorda… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 2mila in 24 ore . #Adnkronos - ottomano : RT @Agenzia_Ansa: Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, altri 267 approdati in nottata. In 24 ore arrivati in duemila. Alcune persone int… -