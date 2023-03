Anche Trump si diverte con l’intelligenza artificiale | l’immagine della preghiera in ginocchio su Truth

(Di sabato 25 marzo 2023) L’ex presidente statunitense Donaldha condiviso, sul suo social network, un’immagine creata daldove lo si vede pregare in. Nei giorni scorsi, le immagini dell’arresto del tycoon americano create dall’AI hanno invaso social e siti di informazione. Sebbene in certi casi fossero estremamente realistiche, osservando attentamente, soprattutto le mani dei soggetti ritratti, ci si accorge inequivocabilmente che non si tratta di fotografie. A quanto pare però non sono solo i suoi detrattori – «preparo qualche immagine diche viene arrestato mentre aspetto il suo arresto», aveva scritto il fondatore di Bellingcat Eliot Higgins su Twitter postando le finte foto – a divertirsi in questo modo. Pare che pure a The Donald piaccia vedere fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non è ancora chiaro se Trump sarà realmente arrestato martedì. Per il momento, la cosa certa è che il procuratore d… - putino : Persone che incitano gli americani alla rivolta nella giornata di oggi: Donald J. Trump e Dmitry Medvedev. Entrambi… - GuidoDeMartini : ???? TRUMP COMINCIA A SCALDARE I MOTORI ???? e annuncia il suo ritorno su Facebook. Ora lo aspettiamo anche su Twitter.… - cgcronos : “Così è stato creato il Covid”. Ora lo ammettono anche i democratici (che davano del pazzo a Trump) - giovannitrivel3 : RT @ElGusty201: E anche oggi i Dem Trump lo arrestano domani ?????????? -

...di avere una propria agenda e di non aver più bisogno di lei - continua Clarke - Ed èper ... durante la presidenza americana di unmolto meno ostile alla Russia rispetto al suo successore: ......può spingere l'intelligenza artificiale generativa chein questo caso sembra essere quella di Midjourney . L'origine dell'immagine Improbabile che a creare l'immagine sia stato lo stesso. ...potrebbe essere incriminato per i pagamenti ad una pornostar per farla tacere su un presunto ... D'accordoVon der Leyen: possiamo raggiungere più traguardi solo se agiamo insieme. Conte ...

Anche Trump si diverte con l'intelligenza artificiale: l'immagine della ... Open

“Considero personalmente queste mosse dei sauditi come un messaggio a Washington, un modo per dimostrare di avere una propria agenda e di non aver più bisogno di lei – continua Clarke – Ed è anche per ...Leggi anche: Trump: “Martedì potrei essere arrestato, manifestate”. Donald Trump lancia una raccolta fondi. Incriminazione Trump: cosa ne pensano gli americani Donald Trump minaccia. L’ex presidente ...