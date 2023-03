Amici, prima della diretta un clamoroso spoiler: finisce malissimo (Di sabato 25 marzo 2023) Torna Amici. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si appresta alla seconda puntata, quella di sabato 25 marzo. Come di consueto l'appuntamento è registrato. Motivo per cui in queste ore circolano già le primissime anticipazioni. Dalla pagina Amici News si legge che ci saranno due eliminazioni tra gli allievi. Stando agli spoiler in studio per la "parte comica" arriva Enrico Brignano. Chiusa però questa parentesi, si passa alle gare. Si parte come sempre con il sorteggio della busta per decidere quale squadra inizia a giocare. Le anticipazioni dicono che ad aprire le danze siano gli allievi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che scelgono di sfidare la squadra di Zerbi-Celentano. A perdere sono questi ultimi e al ballottaggio vanno Piccolo G, Aaron e Isobel. Ma Piccolo G è il primo eliminato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Torna. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si appresta alla seconda puntata, quella di sabato 25 marzo. Come di consueto l'appuntamento è registrato. Motivo per cui in queste ore circolano già le primissime anticipazioni. Dalla paginaNews si legge che ci saranno due eliminazioni tra gli allievi. Stando agliin studio per la "parte comica" arriva Enrico Brignano. Chiusa però questa parentesi, si passa alle gare. Si parte come sempre con il sorteggiobusta per decidere quale squadra inizia a giocare. Le anticipazioni dicono che ad aprire le danze siano gli allievi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che scelgono di sfidare la squadra di Zerbi-Celentano. A perdere sono questi ultimi e al ballottaggio vanno Piccolo G, Aaron e Isobel. Ma Piccolo G è il primo eliminato ...

