AMICI: MARIA DE FILIPPI TRA CANTO, BALLO E GUANTI DI SFIDA. BRIGNANO OSPITE (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi sabato 25 marzo, MARIA De FILIPPI, conduce in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con il serale di "AMICI". 13 gli allievi in corsa per la vittoria che mettono in campo il proprio talento nel CANTO e nel BALLO. 5 allievi nella squadra Zerbi/Celentano: Aaron, Piccolo G, Ramon, Isobel e Gianmarco 4 nella squadra Cuccarini/Emanuel Lo: Angelina, Cricca, Maddalena e Samu. 4 nella squdadra Arisa/Todaro: Wax, Federica, Alessio e Mattia. A giudicare le loro esibizioni: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Il sipario comico vede il ritorno del grande showman Enrico BRIGNANO. A PAGINA 2… LO SPOILER DELLA PUNTATA CON TUTTE LE SFIDE

