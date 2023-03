Amici | chi è Piccolo G | nome vero | età | fidanzata e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 marzo 2023) Ada quanto pareG ha un ampio numero di fan che sembra che non vedano l’ora di continuare a tifare per lui e sembra anche che in tantissimi siano coloro che gli augurano di arrivare in finale. Prima di tutto il giovane in questione è presente nella scuola dicome cantante e va detto anche che non solo in tanti ammirano il suo modo di cantare particolare, ma anche il fatto che comunque lo stesso abbia proprio anche un look molto particolare. Lo stesso non risulta essere originale solo per il trucco che ogni tanto si mette, ma anche proprio per la scelta dell’outfit e in generale per la sua persona, non solo come appare, ma anche per tanti modi di fare che ha mostrato. Che cosa si sa su di lui?G adsembra che questa ...