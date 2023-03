Amici 22, spoiler: scatta il bacio tra Mattia e Benedetta? (Di sabato 25 marzo 2023) Emerge un altro spoiler sul serale di Amici 22: scatta il bacio tra due allievi del talent? Si avvicina la tanto attesa seconda puntata di Amici 22 di Maria De Filippi. Il talent di Canale Cinque si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo con l’atto numero due di questa 22esima edizione e proprio in vista della puntata odierna emergono ulteriori anticipazioni e spoiler sulla puntata. Tra i protagonisti della serata vedremo Benedetta Vari, eliminata proprio a pochi giorni dal serale ma con la De Filippi che le ha dato la possibilità di far parte della squadra di ballerine professioniste. E come svelato in anteprima da SuperGuida TV, nel corso di una delle esibizioni di puntata scatterà un bacio tra Benedetta e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 marzo 2023) Emerge un altrosul serale di22:iltra due allievi del talent? Si avvicina la tanto attesa seconda puntata di22 di Maria De Filippi. Il talent di Canale Cinque si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo con l’atto numero due di questa 22esima edizione e proprio in vista della puntata odierna emergono ulteriori anticipazioni esulla puntata. Tra i protagonisti della serata vedremoVari, eliminata proprio a pochi giorni dal serale ma con la De Filippi che le ha dato la possibilità di far parte della squadra di ballerine professioniste. E come svelato in anteprima da SuperGuida TV, nel corso di una delle esibizioni di puntata scatterà untrae ...

