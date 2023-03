Amici 22, serale, anticipazioni puntata 25 marzo: eliminato ed allievi al ballottaggio (Di sabato 25 marzo 2023) Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la seconda puntata del serale di Amici 22: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna Amici 22. Quella in onda il 25 marzo è la seconda puntata del serale, fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi 15 allievi. I ragazzi rimasti in gara oggi sono 13, dopo l'eliminazione di Megan ed NDG. Gli allievi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, la terza ad Arisa e Raimondo Todaro. Giudici del programma sono Michele Bravi, Cristiano … Leggi su movieplayer (Di sabato 25 marzo 2023) Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la secondadeldi22: ecco ledi quello che vedremo. Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna22. Quella in onda il 25è la secondadel, fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi 15. I ragazzi rimasti in gara oggi sono 13, dopo l'eliminazione di Megan ed NDG. Gliche partecipano alsono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, la terza ad Arisa e Raimondo Todaro. Giudici del programma sono Michele Bravi, Cristiano …

