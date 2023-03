Amici 22 Serale: anticipazioni 25 marzo: seconda puntata (Di sabato 25 marzo 2023) Manca sempre meno alla seconda puntata del Serale Amici. Dopo il grande successo della scorsa settimana è stata registrata nelle ultime ore la puntata. A fornirci tutti i dettagli del prossimo appuntamento con il talent show è Superguidatv con la collaborazione di Amici News. L’edizione 22 del talent show Amici ha fatto il suo debutto, ed … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 25 marzo 2023) Manca sempre meno alladel. Dopo il grande successo della scorsa settimana è stata registrata nelle ultime ore la. A fornirci tutti i dettagli del prossimo appuntamento con il talent show è Superguidatv con la collaborazione diNews. L’edizione 22 del talent showha fatto il suo debutto, ed … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : Ci siamo: tutto è pronto per la seconda puntata del Serale di #Amici22! I ballerini e i cantanti sono carichi e vi… - AmiciUfficiale : ? DOMANI, 17 Marzo, vi aspettiamo tutti ECCEZIONALMENTE alle 14.45 con 'Amici - Verso il Serale' e alle 16.10 con i… - chiamamematto : sempre 2 anni fa Giulia Stabile chiudeva il primo serale di amici così - tuttopuntotv : Ci siamo! Stasera andrà in onda la seconda puntata del serale di #AMICI22 . Scoprite tutte le anticipazioni qui: - infoitcultura : Seconda puntata del serale di Amici, ma tra i nuovi giudici già non corre buon sangue -