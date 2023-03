Amici 22, Piccolo G eliminato: «Ho imparato che il rancore non serve». Il dolce gesto di Maria De Filippi: «E' come me» (Di sabato 25 marzo 2023) Piccolo G è l'eliminato del secondo serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo. Il cantante, che fa parte della squadra di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano, ha perso al ballottaggio... Leggi su leggo (Di sabato 25 marzo 2023)G è l'del secondo serale di22 in onda sabato 25 marzo. Il cantante, che fa parte della squadra di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano, ha perso al ballottaggio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emxfineline : RT @InSpite0fAll: mi chiedo come farà da stasera in poi beppe vessicchio a guardare amici senza il piccolo poeta che creava le immagini con… - soxosh_ : RT @this_agio_: piccolo g sarà anche stato eliminato da amici ma vincerà sanremo2024 al quale parteciperà insieme a federica con gli outfit… - Sabrix161 : Quest'anno grandi talenti ad Amici, chiunque esca a questo punto è un dispiacere ....come per Piccolo G. #amici22 - IdaDiGrazia : #amici22 Piccolo G eliminato: «Ho imparato che il rancore non serve». Il dolce gesto di Maria De Filippi: «E' come… - excusemelerroy : RT @Maria____9: Io non posso accettare l'uscita di un talento così riconoscibile e nuovo come quello del Piccolo Sentire il pubblico urlare… -