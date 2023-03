Amici 22 anticipazioni della seconda puntata: due eliminati, scatta il bacio tra prof (Di sabato 25 marzo 2023) Giovedì 23 marzo si è tenuta la registrazione della seconda puntata del Serale di Amici 22: ecco cosa è successo. La competizione diventa sempre più serrata per i 13 allievi rimasti in gara, tra guanti di sfida e prove nel corso delle diverse manche. Ecco i due talenti che hanno abbandonato il programma. Lo scorso sabato 18 marzo è andata in onda la prima – e attesissima – puntata del Serale di Amici 22. Grazie a oltre 4 milioni di telespettatori, pari al 27.9% di share, Maria De Filippi si è riconfermata per l’ennesima volta vincitrice nella fascia del prime time, dopo il successo di C’è posta per te. Ora, il talent di Canale 5 si appresta a bissare con il secondo appuntamento sabato 25 marzo, in seguito al quale saluteremo altri due talenti. Cosa accadrò nella ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023) Giovedì 23 marzo si è tenuta la registrazionedel Serale di22: ecco cosa è successo. La competizione diventa sempre più serrata per i 13 allievi rimasti in gara, tra guanti di sfida e prove nel corso delle diverse manche. Ecco i due talenti che hanno abbandonato il programma. Lo scorso sabato 18 marzo è andata in onda la prima – e attesissima –del Serale di22. Grazie a oltre 4 milioni di telespettatori, pari al 27.9% di share, Maria De Filippi si è riconfermata per l’ennesima volta vincitrice nella fascia del prime time, dopo il successo di C’è posta per te. Ora, il talent di Canale 5 si appresta a bissare con il secondo appuntamento sabato 25 marzo, in seguito al quale saluteremo altri due talenti. Cosa accadrò nella ...

