Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata (Di sabato 25 marzo 2023) Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corso della puntata di stasera sarà ospite Enrico Brignano e verrà eliminato un concorrente. Se non volete spoiler, fermatevi qui. Secondo le anticipazioni, la prima partita tra Cuccalo e Zerbi – Celentano è stata vinta dai Cuccalò. La ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Stasera, sabato 25 marzo, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladeldi. Quindici(otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ladi oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corsodi stasera sarà ospite Enrico Brignano e verrà eliminato un concorrente. Se non volete spoiler, fermatevi qui. Secondo le, la prima partita tra Cuccalo e Zerbi – Celentano è stata vinta dai Cuccalò. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emenietti : raccontare le cose per come sono, riuscire a farle vedere anche se le stai solo ascoltando, tutto con umanità e pac… - gianlucarossitv : 21.3.2023 L'è primaveraaa, svegliatevi Varisti! A proposito di immagini d'epoca, prima che 10 milioni di juventini… - RacchiMarco : RT @emenietti: raccontare le cose per come sono, riuscire a farle vedere anche se le stai solo ascoltando, tutto con umanità e pacatezza. e… - tuttopuntotv : Megan Ria a Verissimo: confidenze su Amici 22, famiglia e amore! #verissimo #MeganRia - orsu61 : RT @chilhavistorai3: “Deve ridarmi i 30mila euro che gli avevo affidato”: Rosalbino deve davvero questa somma ad Angelo? Da anni è costrett… -