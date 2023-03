America, guarda: c'è un mondo nuovo (Di sabato 25 marzo 2023) Dalla visita di tre giorni del presidente cinese Xi Jinping a Mosca, su invito del suo "amico" Vladimir Putin, sono emerse due certezze. La prima: la partnership tra Russia e Cina si è rafforzata. A fare da traino sono gli accordi... Leggi su europa.today (Di sabato 25 marzo 2023) Dalla visita di tre giorni del presidente cinese Xi Jinping a Mosca, su invito del suo "amico" Vladimir Putin, sono emerse due certezze. La prima: la partnership tra Russia e Cina si è rafforzata. A fare da traino sono gli accordi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanoking17 : @fattoquotidiano Perche l'America non guarda le sue banche che ripuliscono denaro sporco investendo poi in armi e droga - sunnieattitude : @miserablesauro Ma guarda, che poi io ho due carissime amicizie in America con cui ho avuto modo di parlare riguard… - florabarral : @Fab11570Fab @sebastianoragu1 Guarda, io sarei anche per il modello anglosassone ( x la precisione: lì se hai una m… - iamexhausted__ : @out_of_mylife oddio io una volta l’ho fatto all’oratorio e ti giuro adesso vado a vivere in america solo per giocare a baseball guarda - davidecenci72 : @pietro_100_ @repubblica certo come no, gli stessi che l 11 settembre avevano 3 caccia a difesa del Nord America...… -