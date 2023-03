Ambra Angiolini e la lotta contro la bulimia: “E’ una voragine che avevo dentro. La nascita di Jolanda è stata la mia salvezza” (Di sabato 25 marzo 2023) Ambra Angiolini malattia. L’attrice è tornata a parlare della lotta ai disturbi alimentari in una lunga intervista a Sette in cui ha ripercorso la sua carriera ma anche il dolore per la separazione da Francesco Renga. Ambra ha iniziato a soffrire di bulimia dall’adolescenza fino ai 27 anni di età quando è rimasta incinta della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)malattia. L’attrice è tornata a parlare dellaai disturbi alimentari in una lunga intervista a Sette in cui ha ripercorso la sua carriera ma anche il dolore per la separazione da Francesco Renga.ha iniziato a soffrire didall’adolescenza fino ai 27 anni di età quando è rimasta incinta della ... TAG24.

