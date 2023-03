Ambra Angiolini e la bulimia: una malattia per la quale “non c’è cura immediata” (Di sabato 25 marzo 2023) “È come avere un tumore dell’anima”, Ambra Angiolini si apre ancora una volta su un argomento difficile del suo passato. L’attrice ha sofferto di bulimia, una malattia di cui adesso parla al passato, che ha affrontato anche grazie all’aiuto di sua figlia Jolanda. Ambra Angiolini, intervistata per il Corriere della Sera, ha parlato della bulimia e del lungo percorso di guarigione che l’ha portata a uscirne: “Non c’è una cura immediata, uguale per tutti è un processo personale che va attraversato fino in fondo. Se ti anestetizzi, la malattia diventa te e non te la levi più di dosso”. Durante l’intervista ha sottolineato l’importanza di aver avuto il supporto della madre durante tutto il percorso e di un ricordo che tende ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 25 marzo 2023) “È come avere un tumore dell’anima”,si apre ancora una volta su un argomento difficile del suo passato. L’attrice ha sofferto di, unadi cui adesso parla al passato, che ha affrontato anche grazie all’aiuto di sua figlia Jolanda., intervistata per il Corriere della Sera, ha parlato dellae del lungo percorso di guarigione che l’ha portata a uscirne: “Non c’è una, uguale per tutti è un processo personale che va attraversato fino in fondo. Se ti anestetizzi, ladiventa te e non te la levi più di dosso”. Durante l’intervista ha sottolineato l’importanza di aver avuto il supporto della madre durante tutto il percorso e di un ricordo che tende ...

