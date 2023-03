Altra grana per Macron: rivolta contro il bacino idrico: decine di feriti | VIDEO (Di sabato 25 marzo 2023) Altra grana per Emmanuel Macron dopo le manifestazioni (e gli scontri) in tutta la Francia per la riforma delle pensioni. Oggi la protesta è esplosa davanti al maxi bacino di Sainte-Soline, controversa infrastruttura nel dipartimento di Deux-Sevres, nella Francia occidentale. Il bilancio è allarmante: un poliziotto è stato ferito in modo grave, altri 30 (23 agenti e 7 manifestanti) hanno riportato danni fisici nel corso della manifestazione a cui hanno partecipato black block ed ecologisti. A riferirlo è il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, che ha denunciato la "violenza inqualificabile degli ultra e dell'estrema destra". Altre fonti parlano di 50 manifestanti feriti. Alta tensione nel comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023)per Emmanueldopo le manifestazioni (e gli scontri) in tutta la Francia per la riforma delle pensioni. Oggi la protesta è esplosa davanti al maxidi Sainte-Soline,versa infrastruttura nel dipartimento di Deux-Sevres, nella Francia occidentale. Il bilancio è allarmante: un poliziotto è stato ferito in modo grave, altri 30 (23 agenti e 7 manifestanti) hanno riportato danni fisici nel corso della manifestazione a cui hanno partecipato black block ed ecologisti. A riferirlo è il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, che ha denunciato la "violenza inqualificabile degli ultra e dell'estrema destra". Altre fonti parlano di 50 manifestanti. Alta tensione nel comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova ...

